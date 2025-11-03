Brasile, i convocati di Ancelotti. Out Neymar. C’è Wesley
03/11/2025 | 22:03:19
Il Brasile ha diramato la lista dei convocati per le prossime gare internazionali. Out Neymar. C’è Wesley.
Ecco la lista dei convocati di Ancelotti:
Portieri: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe-TUR), Hugo Souza (Corinthians)
Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Eder Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma).
Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al-Ittihad-ARA), Lucas Paquetá (West Ham).
Attaccanti: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vini Jr. (Real Madrid), Vitor Roque (Palmeiras).
Foto: X Brasile