Brasile, i convocati di Ancelotti: c’è Carlos Augusto, out Bremer, Ederson e Douglas Luiz
29/10/2026 | 23:42:29
Il Brasile torna in campo per la sosta di novembre e lo farà per le amichevoli contro Giappone e Singapore. Il CT della Seleçao Carlo Ancelotti ha convocato Carlos Augusto, Lucas Perry e Wesley come rappresentanti della Serie A. Out invece Ederson, Douglas Luiz e Bremer. La lista completa.
Portieri: Pedro Morisco (Coritiba), Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino)
Difensori: Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (AS Roma)
Ambienti: André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa)
Attaccanti: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevão (Chelsea), Raphinha (FC Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)
Foto: Instagram Carlos Augusto