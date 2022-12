Brasile: Danilo rientra, out Alex Sandro

Tite, allenatore del Brasile, ha parlato della situazione infortunati in conferenza stampa e, come abbiamo già riportato, ha dichiarato che Neymar rientrerà, così come Danilo, mentre per Alex Sandro bisogna ancora portare pazienza: “Alex Sandro è fuori, non è nelle condizioni fisiche e mentali per giocare. Non lo metteremo in campo perché rispettiamo la salute dei giocatori e lui purtroppo non è in salute. Mentre per quanto riguarda Danilo, domani sarà regolarmente della partita”.

Foto: sito Brasile