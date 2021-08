Brasile, Dani Alves: “Sempre difficile affrontare il Messico. Siamo in finale meritatamente”

Dani Alves è il capitano del Brasile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, oggi i verdeoro hanno superato il Messico ai calci di rigore e raggiunto la finalissima di sabato, nella quale affronteranno la Spagna. Dani Alves ha tirato, e segnato, il primo tiro dagli undici metri della serie. Ecco le parole del laterale ex Juve, riportate da AS:

“L’avevo già detto altre volte, è sempre molto complicato affrontare il Messico. E’ una squadra propositiva e con un bel calcio. Ma alla fine penso che siamo in finale con merito”.

