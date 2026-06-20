Brasile buona la seconda. La soddisfazione di Ancelotti e Casemiro

20/06/2026 | 10:39:08

Il Brasile trova i primi tre punti in Coppa del Mondo, Ancelotti a fine partita esulta ed apprezza i miglioramenti visti in campo: “Abbiamo giocato meglio nella prima parte, con maggior intensità e cattiveria in attacco. Siamo migliorati rispetto alla prima partita ma dovremmo migliorare ancora in vista della prossima. In attacco ci siamo mossi bene, i ragazzi si sono trovati alla grande. Abbiamo segnato 5 gol in totale ma 2 ci sono stati annullati per fuorigioco”. Anche Casemiro festeggia la vittoria e la differenza di prestazione con la prima gara: “Al di là del risultato sono soddisfatto per l’impegno della squadra. Sono felice per tutto. Al Mondiale non ti viene perdonato niente e ora l’ansia dell’esordio è passata. Ci manca ancora molto per essere al top della forma, dobbiamo migliorare e non poco. Era molto importante non subire gol: per vincere il Mondiale bisogna imparare a soffrire o a essere così forti da non soffrire mai”.

Foto: Instgram CBF