Brasile, Bremer ko. Al suo posto convocato Beraldo del PSG

Il commissario tecnico del Brasile, Dorival Junior, ha dovuto rivedere la lista dei convocati dopo l’infortunio di Bremer, difensore della Juventus. Il CT aveva convocato il difensore bianconero per i prossimi impegni contro Cile e Perù, ma ha dovuto ovviamente cambiare i suoi piani in corsa. L’ex Torino è indisponibile (e lo sarà almeno per sei mesi) e il c.t. ha deciso di chiamare al suo posto Lucas Beraldo del Paris Saint-Germain.

Foto: twitter PSG