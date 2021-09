Brasile-Argentina, la FIFA conferma: “Gara sospesa, ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito”

Anche la FIFA ha pubblicato una nota nei confronti della situazione incredibile avvenuta in Brasile-Argentina, confermando la sospensione del match: “La FIFA conferma che in seguito alla decisione presa dagli ufficiali di gara, il match di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Brasile e Argentina è stato sospeso. Ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito”.

FIFA can confirm that following a decision by the match officials, the FIFA World Cup 2022 qualifying match Brazil vs. Argentina has been suspended. Further details will follow in due course.

