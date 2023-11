Brasile-Argentina, decisivo Otamendi tra risse, scontri e sospensione

In una serata segnata da violenze sia dentro che fuori dal campo, l’Argentina compie un’impresa storica infliggendo al Brasile la prima sconfitta in casa nelle Qualificazioni Mondiali. Il match termina 1-0, con il difensore Otamendi che segna nella ripresa. Il CT Lionel Scaloni, campione del mondo, svela in conferenza stampa la possibilità di lasciare la guida della Selección. Le sue parole: “Questa squadra ha bisogno di qualcuno che abbia tutte le energie possibili. Ci penserò”.

La partita inizia con un ritardo di quasi mezz’ora a causa di scontri tra tifoserie, forze dell’ordine e gli ultras argentini. Messi, capitano albiceleste, ritira la squadra dal campo in segno di protesta, dichiarando che non si può giocare in tali condizioni. Il caos esplode durante gli inni nazionali, con fischi del pubblico brasiliano all’inno argentino. Le risse coinvolgono entrambe le tifoserie, non limitandosi al settore ospiti come di consueto al Maracanã. L’Argentina abbandona il campo mentre le forze dell’ordine intervengono tra gli spalti con l’intento di placare il marasma generale.

Foto: Instagram Argentina