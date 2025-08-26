Brasile, Ancelotti sorprende tutti: non convocati Vinicius e Neymar

26/08/2025 | 08:57:57

Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati per il doppio confronto contro il Cile il 4 settembre al Maracanã di Rio e il 9 settembre a El Alto nelle alture Boliviane. Non risultano nella lista Neymar, i “galacticos” Vinícius Junior. e Rodrygo, l’interista Carlos Augusto ed Ederson. Situazione sotto controllo per il tecnico italiano visto che, la sua nazionale è ormai sicura del posto forte dei 25 punti già totalizzati. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassar), Hugo Souza (Corinthians); Difensori: Alexsandro (Lille), Fabricio Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma); Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham); Attaccanti: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham).

Foto: instagram CBF