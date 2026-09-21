Brasile, Ancelotti convoca Vanderson al posto di Wesley

21/09/2026 | 11:25:25

Novità nel Brasile dopo i recenti problemi fisici di Wesley, che non sarà convocato. Ancelotti ha deciso di convocare Vanderson nella nazionale brasiliana. Il terzino del Monaco è stato chiamato da Ancelotti per sostituire l’esterno della Roma infortunato e indisponibile per i prossimi due test. Si tratta di un’ulteriore opportunità per il giocatore monegasco di mettersi in mostra sotto la guida del tecnico italiano.

foto x monaco

