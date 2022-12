Brasile, Alex Sandro torna ad allenarsi in gruppo

Secondo quanto riporta l’Equipe, Alex Sandro è tornato ad allenarsi in gruppo con la Seleçao. Il brasiliano aveva rimediato un infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime partite del Mondiale, lasciando spazio e minuti ad Alex Telles e a Eder Militao, che ha agito anche da terzino all’occorrenza. Nonostante ciò, Alex Sandro non dovrebbe partire titolare in Brasile-Croazia.

Foto: Twitter Juventus