Brasile ai sedicesimi, Scozia appesa ad un filo. La gioia di O’Ney

25/06/2026 | 09:58:19

Il Brasile ne fa 3 alla Scozia, che vede complicarsi il discorso qualificazione. Mentre nelle notte di festa dei verdeoro brillano Vinicius due volte e Cunha, ma soprattutto Neymar che torna in campo. Ecco le parole del numero 10, che ha celebrato così l’accesso ai sedicesimi: “Ci tengo tantissimo, e non solo io, ma tutta la squadra. Il gruppo vuole vincere. Sappiamo che se rimaniamo uniti e questa fame cresce sempre di più, abbiamo grandi possibilità di raggiungere il nostro obiettivo. Di sicuro posso inserire questo giorno tra i più speciali di sempre. È il sogno di ogni bambino indossare la maglia della Nazionale brasiliana, e io l’ho indossata per molto tempo. Mi sono infortunato qui, sono rimasto lontano per molti giorni, mi mancava, ero ansioso di provare a tornare, e oggi ci sono riuscito dopo quasi 3 anni. Sono felicissimo ed emozionato. Ringrazio tutti i brasiliani che mi hanno incoraggiato, che hanno fatto il tifo per me. Ringrazio davvero di cuore, soprattutto la mia famiglia e i miei amici. Mi sono commosso, da solo, nello spogliatoio. Ho pianto. È stato un sollievo enorme poter vivere di nuovo tutto questo”.

Foto: Instagram Neymar