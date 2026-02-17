Brann-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina, gli arbitri del match

17/02/2026 | 16:40:31

La UEFA ha reso noti i nominativi degli arbitri designati per le due partite, Brann-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina. I rossoblù saranno diretti dallo sloveno Obrenovic, coadiuvato da una squadra fatta da tutti suoi connazionali. Gruppo di arbitri austriaci invece per la trasferta in terra polacca della Fiorentina, che sarà diretta dal fischietto austriaco Gishamer. Di seguito le designazioni arbitrali al completo per Brann-Bologna e Jagiellonia-Fiorentina.

BRANN vs BOLOGNA (Giovedì 19 febbraio 2026, ore 18:45) Arbitro: Rade Obrenovič SVN

Assistenti: Jure Praprotnik SVN e Tomaž Klančnik SVN

Quarto uomo: Martin Matoša SVN Video Assistant Referee: Alen Borošak SVN Assistente Video Assistant Referee: Asmir Sagrković

SVN JAGIELLONIA vs FIORENTINA (Giovedì 19 febbraio 2026, ore 21:00)

Arbitro: Sebastian Gishamer AUT Assistenti: Roland Riedel AUT e Santino Schreiner AUT Quarto uomo: Walter Altmann AUT Video Assistant Referee: Manuel Schuettengruber AUT Assistente Video Assistant Referee: Josef Spurny AUT