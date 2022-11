Brandt: “Siamo in una situazione pessima. Con la Spagna gara da dentro o fuori, se sbaglieremo andremo a casa”

Julian Brandt, centrocampista della Germania, in conferenza stampa ha parlato in vista della gara contro la Spagna di domenica sera.

Queste le sue parole: “Credo che il 6-0 subito contro la Spagna nel 2020 non abbia importanza. E’ successo due anni fa, penso che ora siamo in un’altra situazione. Siamo migliorati in tanti aspetti rispetto ad allora, anche se adesso si sta parlando di tante cose che non sono state buone, indipendentemente dal fatto che si parli della prima partita dei gironi o della Nations League. Innanzitutto mi vorrei allontanare dal fatto che parliamo tutti i giorni di una situazione di m***a in cui ci troviamo. E’ vero siamo in questa situazione, perché la Spagna domenica arriverà dopo una vittoria per 7-0, ma finalmente domenica sarà una nuova chance per noi. Sarà una gara da dentro o fuori ma siamo consapevoli che se sbaglieremo saremo già a casa“.

Foto: twitter Borussia