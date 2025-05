Brandt: “Resterò al Borussia Dortmund, questo club è nel mio cuore”

16/05/2025 | 16:35:38

Intervistato da Sky Sport Germania, il fantasista Julian Brandt ha giurato amore al Borussia Dortmund, promettendo di restare anche nella prossima stagione: “Al momento, non ho altri piani per la mia carriera. Porto questo club nel cuore. Mi piace la squadra con cui gioco e ho un buon rapporto con l’allenatore”. Sull’accostamento al Werder Brema: “Il fatto che di tanto in tanto circolino delle voci, lo trovo persino lusinghiero. Ho sentito anche quella sul Werder Brema, il club della mia città natale. È una bella sensazione essere accostato alla squadra dove sono cresciuto” le parole del fantasista.

FOTO: Julian Brandt X