Brandt: “Real? Giochiamo contro i migliori nello stadio più bello al mondo. Non c’è niente di meglio”

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Borussia Dortmund, Julian Brandt, ha presentato così in conferenza stampa la finale di Champions League in programma domani sera col Real Madrid: “Si tratta di godersi il momento e la partita, di assorbire tutto. Giochiamo in uno degli stadi più belli del mondo contro uno dei migliori avversari del mondo. Non c’è niente di meglio. Se sentiam pressione? Certo, qui tutto è un po’ più grande. Ma si può rendere la vita quotidiana il più normale possibile, ed è quello che cercheremo di fare nelle prossime 24 ore. È anche chiaro che non abbiamo mai vissuto nulla di simile prima d’ora”.

Foto: Twitter Dortmund