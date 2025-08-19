Ufficiale: Brancolini è un nuovo giocatore della Salernitana

19/08/2025 | 13:15:25

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Empoli F.C. per il trasferimento in granata del portiere classe 2001 Federico Brancolini. Il calciatore approda in granata a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con diritto di opzione. Cresciuto nei settori giovanili di Modena e Fiorentina (con cui ha esordito in Serie A nel torneo 2019/20), nelle ultime tre stagioni Brancolini si è diviso tra Lecce (due annate) ed Empoli in massima serie. Nel corso della sua carriera ha guadagnato convocazioni e presenze nelle nazionali giovanili azzurre fino all’U21″.

Foto: X Salernitana