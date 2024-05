Branchini in Arabia: l’agente di Allegri fa visita all’Al Ittihad

Giovanni Branchini fa tappa in Arabia Saudita. L’agente – tra gli altri – di Massimiliano Allegri ha fatto visita questo pomeriggio all’Al Ittihad, come immortala lo scatto arrivato direttamente dal paese saudita. Durante la visita al centro del club gallonero, l’agente è stato accompagnato dal direttore sportivo del club, Ramon Blanes. L’Al-Ittihad, lo scorso novembre, ha deciso di affidare la panchina a Marcelo Gallardo, ma l’intuizione non si è rivelata giusta. Proprio per questo motivo, il club starebbe cercando un allenatore da cui ripartire e la scelta – come riportato da Marca questa mattina – potrebbe ricadere proprio su Massimiliano Allegri. Al momento siamo soltanto nel campo delle ipotesi, ma registriamo la visita di Branchini.

🚨خاص:

صورة حصرية تجمع جيوفاني برانشيني و بيتر هاريسون مع رامون بلانيس في نادي الإتحاد اليوم. https://t.co/637xgWbtTz pic.twitter.com/IEibQOJx9W — ابو كِنان (@Ali_binsarea) May 22, 2024

Foto: Twitter Ali_Binsarea