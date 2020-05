Branca rivela: “Nel 2008 provammo a portare Messi all’Inter. Ma non lasciò il Barça perché…”

Marco Branca, ex dirigente dell’Inter, si è raccontato in un’intervista a Libero svelando un interessante retroscena di mercato legato a Leo Messi: “Avevamo cercato di prendere Messi nel 2008? Vero, ci siamo mossi con discrezione, ma Leo non ha voluto lasciare perché era molto riconoscente nei confronti di una società che lo ha preso da piccolo e ha creduto in lui così tanto da aiutarlo a superare anche quei problemi di salute che aveva. È la dimostrazione che in questi grandi affari l’aspetto economico non viene sempre al primo posto”.

Foto: Twitter ufficiale Liga