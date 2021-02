Branca: “Lukaku è decisivo per l’Inter. Hakimi pericolo pubblico per gli avversari”

L’ex direttore tecnico dell’Inter, Marco Branca, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport in vista del derby di domenica pomeriggio: “Lukaku è decisivo per questa squadra, forse deve migliorare contro le big ma sono dettagli. Barella è un gigante e anche Bastoni è a ottimi livelli. Mi piace molto Hakimi, un pericolo pubblico per gli avversari, mentre Lautaro si complica troppo la vita cercando la cosa più difficile. L’Inter è attrezzata per vincere”.