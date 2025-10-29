Brambilla: “Ho cercato di trasmettere fiducia e di tranquillizzare i ragazzi. Yildiz? Deve giocare liberamente”

29/10/2025 | 21:21:21

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus per questa gara contro l’Udinese, in attesa della nomina del sostituto di Tudor, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sull’Udinese.

Queste le sue parole: “Io ho fatto un allenamento e sono stato due giorni con la squadra. Io ho cercato di trasmettere fiducia e di tranquillizzare i ragazzi, sono giocatori forti ed esperti e hanno meritato la vittoria. Il gol di Zaniolo, a fine primo tempo, poteva rovinare la serata. Siamo poi rientrati in campo bene e hanno meritato”.

Come ha visto Yildiz? “Kenan è un giocatore di talento e, come tale, bisogna lasciarli liberi di trovare lo spazio che cercano. L’ho avuto nell’Under 23 e il suo spazio in campo è il sinistro per rientrare: ha un talento davvero importante”.

I ragazzi hanno reagito alle difficoltà. “Quando c’è un cambio di allenatore, il periodo è sicuramente complicato. Il morale non era buono, ma sono ragazzi forti con tanta esperienza: si dovevano concentrare sulla partita, la qualità è presente e devono tirarla fuori in campo”.

Quali emozioni ha provato? “Sicuramente c’è tanta soddisfazione: negli occhi dei ragazzi si vedeva contentezza e io la condivido. Io lavoro per la società, oggi abbiamo vissuto un’atmosfera particolare. Poi il pubblico si è fatto trascinare dal successo”.

Dove ha lavorato? “La prima cosa da capire era la condizione fisica della squadra: con lo staff, abbiamo deciso la squadra migliore da mettere in campo e la strategia da usare. Il gol iniziale ci ha avvantaggiato, poi quello subito prima dell’intervallo poteva creare problemi. I ragazzi sono stati bravi”.

Foto: twitter Juventus