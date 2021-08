Braithwaite su Eriksen: “L’ho guardato ed era morto. Ho iniziato a pregare”

In un documentario realizzato da 433, l’attaccante danese del Barcellona, Martin Braithwaite, ha raccontato così gli attimi di panico in Finlandia-Danimarca, quando il suo compagno Christian Eriksen è collassato per un problema cardiaco: “E’ stata l’esperienza più terrificante della mia vita. Il momento più alto dello sport in Danimarca tutto d’un tratto si è trasformato in un incubo, quello che è successo quella sera ha shockato le persone. C’è stato un momento in cui ho guardato Christian ed era morto. Quando vedi il corpo di una persona che è morta non hai dubbi, sai cos’è successo. Ed è quello che ho visto in Christian. Ho iniziato a pregare, tantissimo, sentivo fosse l’unica cosa che potessi fare, affidarmi a Dio. C’erano i medici a lavorare su di lui, è un’immagine che non auguro a nessuno. Per fortuna è finito tutto bene, Christian sta bene ed è in forse. E’ l’unica cosa che speravamo tutti”.