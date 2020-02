Braithwaite e l’esordio con il Barça: “Dopo l’abbraccio con Messi non laverò più la maglia”

Prima volta con la maglia del Barça per Martin Braithwaite. L’attaccante danese classe ’91, neo acquisto dei catalani, ha debuttato oggi nella sfida vinta 5-0 contro l’Eibar sostituendo Griezmann al minuto 72. E dopo la gara, lo stesso Braithwaite è intervenuto in conferenza stampa raccontando le sue emozioni: “Dopo aver ricevuto l’abbraccio di Messi non laverò più la maglietta. Una settimana fa non avrei mai pensato di poter giocare nel Barcellona. Il capitano sembra un grande uomo, voleva farmi sentire a mio agio, mi ha cercato spesso con la palla. Essere qui all’improvviso è spettacolare”, le parole di Braithwaite subito dopo l’esordio con il Barça.

⚡️Quin debut de @MartinBraith! Ha estat clau en els últims dos gols blaugrana. #BarçaEibar pic.twitter.com/EPln3xYsDh — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 22, 2020

Foto: Twitter ufficiale Barcellona