Braida: “Ronaldinho è un campione senza età, è un colpo straordinario”

20/06/2026 | 12:47:00

Il Ravenna accende l’estate di calciomercato con un colpo da PlayStation, firmando il campione brasiliano Ronaldinho. Sul Gaucho, che non ha bisogno di presentazioni, e la sua nuova avventura è intervenuto al telefono con l’ANSA il vicepresidente del Ravenna, Braida: “Ronaldinho è un campione senza età. Sarà tesserato col Ravenna e per una realtà come la nostra è un colpo straordinario. Nei prossimi giorni ci sarà un evento di presentazione di questo grandissimo personaggio”. Dinho che potrebbe anche tornare a giocare in campo, come conferma lo stesso Braida: “Giocherà? Lo vedremo, ma non è escluso”.

Foto: Sito Cremonese