Braida: “Il Barcellona non è tutto questo squadrone. L’Inter ha tante chance per farcela”

06/05/2025 | 12:34:52

Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Barcellona, ha parlato al format “La Politica nel Pallone”, la trasmissione di GR Parlamento, per commentare la semifinale di questa sera tra Inter e blaugrana: “Il Barcellona? Quando ero lì era una grande squadra, oggi è una buona squadra, prende molti gol. L’Inter ha tante possibilità di arrivare in finale e giocando in casa penso darà il massimo. Può davvero fare l’impresa e glielo auguro. L’Inter sa tirare fuori il meglio nei momenti difficili. Nel match di andata ho visto molto bene Thuram. E il Barcellona non è più quello squadrone imbattibile di un tempo, anche se ha un grande Lamine Yamal, un grande Raphinha e in attacco possono fare tanti gol. Quanto vale Lamine Yamal sul mercato? Un brillante purissimo non ha prezzo, a richiesta… diciamo un miliardo. Di certo Berlusconi ci avrebbe provato…”.

Foto: Wikipedia