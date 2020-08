Braida: “Conoscendo Messi non si muoverà da Barcellona”

Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista a TMW: “Messi all’Inter? A mio avviso Messi da Barcellona non si muoverà, conoscendo un po’ lui e la sua famiglia. Sarà difficile spostarlo, lui lì è un re, è amatissimo, ha dato tanto al Barça ed è un campionissimo. A 33 anni secondo me vorrà proseguire ancora a Barcellona. Atalanta in Champions? Qualcuno fa il nome del City o di altre squadre. Io penso che l’Atalanta abbia dimostrato di essere una grandissima squadra, è un’orchestra, una vera squadra di calcio a cui tutti partecipano. Questo è il succo vero del gioco del calcio. L’Atalanta potrà essere una grande sorpresa, anche se squadre come il City e altre hanno esperienza e gioco consolidato. Nel calcio però non vince sempre il migliore, quindi auguri all’Atalanta e spero che un’italiana possa darci soddisfazione. Sarri rischia? E’ un allenatore che ha già dimostrato il suo valore. Ora non si vede la sua mano alla Juventus per tante ragioni, ma lui ha una storia alle spalle e ha dimostrato che il suo è un calcio corale e globale, dove tutti devono muoversi e partecipare. In questo momento alla Juve qualche problema c’è, ma è sempre la Juve e ha sempre grandi campioni. Sarri resta un professionista di primissimo piano”.

