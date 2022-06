Braida chiude alla Fiorentina: “Nessuna trattativa in corso con i viola, valutiamo altri profili”

Ariedo Braida di talenti se ne intende, sotto di lui ne ha visti passare tantissimi. Prima al Milan, poi al Barcellona, passando per la Sampdoria. Ora è il direttore generale della neo promossa Cremonese. La squadra lombarda vuole farsi trovare pronta per il ritorno in A dopo 27 anni e sta cercando di puntellare l’organico.

Intervistato da FirenzeNews, il direttore ha chiuso le porte ad una possibile trattativa tra la sua squadra e un calciatore viola. “Attualmente non ci sono calciatori viola che facciano al caso nostro. Sinceramente adesso guardiamo ad altri profili”.

Foto: Twitter Cremonese