Brahim Diaz: “Una notte indimenticabile, non ci aspettavamo una gara simile”

Brahim Diaz, dopo la rocambolesca vittoria in Europa League di ieri sera, ha parlato ai microfoni di MilanTV: “Abbiamo vissuto una notte unica indimenticabile, siamo riusciti a conquistare quello che volevamo anche se non ci aspettavamo una gara simile. Queste sono le vittorie che rafforzano il gruppo, sono notti magiche, da queste notti dobbiamo prendere la carica per fare ancora meglio. A Donnarumma dopo il rigore ho detto che è un grande portiere e che mi aspettavo qualcosa di importante da lui. E alla fine è arrivata la parata decisiva”.

Foto: twitter personale