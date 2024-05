Brahim Diaz sul Milan: “Ne ho un ricordo piacevolissimo, devo tanto a Pioli”

Brahim Diaz non ha dimenticato il suo periodo a tinte rossonere, periodo in cui è maturato moltissimo come calciatore vincendo anche uno scudetto e raggiungendo una semifinale di Champions League. Il numero 21 del Real Madrid ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha ricordato il suo periodo rossonero. Queste le sue parole sul Milan:

“Ne ho un ricordo piacevolissimo: per lo scudetto, i gol, gli assist e per l’atmosfera a Milanello, con compagni-amici e con Pioli, al quale devo tanto. Nel calcio italiano si respira la passione, la gente è futbolera. La Serie A cresce: è già tra i migliori campionati al modo, può fare ancora un passo in più”.

Foto: instagram Brahim Diaz