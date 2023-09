Brahim Díaz: “Segnare al Bernabeu è una sensazione speciale”

Dopo aver sbloccato il match tra Real Madrid e Las Palmas, portando i “blancos” in vantaggio allo scadere del primo tempo, l’ex Milan Brahim Díaz ha parlato così al termine del match: “Abbiamo creato molte occasioni. Avremmo dovuto segnare di più ma è stata una prestazione completa. Ce lo siamo guadagnato ed è sempre bello dopo una sconfitta, soprattutto qui al Bernabéu. Lucas Vazquez ha servito una palla incredibile, ho alzato presto lo sguardo e ho segnato il gol. Ne sono entusiasta. Ancelotti? Quando posso mi chiede di abbassarmi, così la squadra si apre e abbiamo più spazio dentro. Segnare al Bernaveu? È incredibile, ne sono orgoglioso. Non si può descrivere, è una sensazione speciale. Segnare il mio primo gol stagionale in casa lo rende ancora più importante“.

Foto: Twitter Real