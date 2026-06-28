Brahim Dìaz, rinnovo e voglia di Madrid

28/06/2026 | 12:39:18

Secondo quanto riporta Sport, Brahim Dìaz ha rinnovato fino al 2030 il suo contratto con il Real Madrid. Un’operazione fatta in stile Blancos, firma ma senza comunicazioni ufficiali. Il marocchino che sta brillando al Mondiale con la sua Nazionale, sta convincendo a suon di prestazioni Mourinho, interessato anche per la versatilità sul fronte offensivo del fantasista. Dall’entourage dell’ex Milan emerge la chiara volontà di restare nella capitale spagnola e il totale rifiuto per qualsiasi possibile offerta.

Foto: Instagram Diaz