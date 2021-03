Brahim Diaz oggi non si è allenato: salterà la gara tra Spagna e Repubblica Ceca U21

Salvo miracoli dell’ultim’ora, Brahim Diaz non sarà a disposizione di Luis de La Fuente per la gara tra Spagna e Repubblica Ceca Under 21 che mette in palio il passaggio ai quarti di finale dell’Europeo di categoria.

L’ex Real Madrid, ora in forza al Milan, non si è allenato nella sessione odierna, ancora acciaccato per un pestone subito giorni fa, per il quale non sarà della partita contro i cechi. Lo riporta MundoDeportivo.

Diaz è rimasto in panchina per tutta la gara contro l’Italia dopo essere stato titolare all’esordio con la Slovenia.

Foto: Twitter Milan