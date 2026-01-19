Brahim Diaz: “Il mio cuore soffre, sognavo la Coppa d’Africa. Sarà difficile riprendermi”

19/01/2026 | 17:01:33

Brahim Diaz ha rotto il silenzio sui social dopo la finale di Coppa d’Africa tra Marocco e Senegal, tornando sul rigore sbagliato: “Il mio cuore soffre. Ho sognato questo titolo grazie a tutto l’amore che mi avete dato, a ogni messaggio, a ogni segno di supporto che mi ha fatto sentire di non essere solo. Ho lottato con tutte le mie forze, con il cuore soprattutto. Ieri ho fallito, e mi assumo la piena responsabilità e chiedo scusa dal profondo del mio cuore. Sarà difficile per me riprendermi, perché questa ferita non guarisce facilmente, ma ci proverò. Non per me stesso, ma per tutti coloro che hanno creduto in me e per tutti coloro che hanno sofferto con me. Continuerò finché un giorno potrò ricambiare tutto questo amore ed essere l’orgoglio del mio popolo marocchino”.

foto x brahim diaz