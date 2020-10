Brahim Diaz: “Ibrahimovic mi consiglia molto. Scudetto? Ci proveremo”

Brahim Diaz, centrocampista offensivo del Milan, ha parlato a SportMediaset del momento positivo in casa rossonera e della voglia di continuare a far bene e ottenere cose importanti.

Queste le sue parole: “È stato un mese buono per me e per tutta la squadra. Aiutare i compagni facendo gol è sempre un piacere. Ho sempre avuto una propensione a segnare ma ora è più facile con l’aiuto di tutti. Ibrahimovic? È una grande persona, ha molte attenzioni nei miei confronti e mi dà tanti consigli. È un giocatore che ha fatto la differenza e che continua a farla, dobbiamo tenercelo stretto, fa ancora la differenza. Lo scudetto? Vediamo di partita in partita, ad oggi stiamo facendo le cose correttamente. Ci proveremo? Chiaro”.

Foto: Twitter Milan