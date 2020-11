Brahim Diaz: “Ibra ha l’età di mio padre e fa ancora la differenza, è un vincente”

Brahim Diaz, ospite di Movistar+, ha parlato del Milan, del Real Madrid e del suo futuro:

“Ibra? Ha la stessa età di mio padre, ma è ancora capace di fare la differenza. Andiamo molto d’accordo e mi dà molti consigli, è un vincente. Quando sei con lui fare la tua parte non basta, devi sempre dare di più.

Spesso mi ferma a fare altri addominali con lui, chiede tanto ma lo fa per farci migliorare.

Sono contentissimo di essere in Italia, mi sono adattato abbastanza velocemente. Siamo primi, la squadra è competitiva, dobbiamo continuare così.

Anche a Madrid sono stato molto bene, ma qui ho più minuti per mostrare quello che so fare.

Zidane? Ogni tanto arriva un suo sms, abbiamo un bel rapporto”.

Foto: Twitter Milan