Brahim Diaz: “Al Milan siamo una famiglia. Il momento migliore la vittoria nel derby”

Presente con Tomori al Padiglione Italia dall’Expo di Dubai, Brahim Diaz ha rilasciato un’intervista ai presenti. Queste le sue parole: “È incredibile vedere come amano il Milan in tutto il mondo, sono felice di essere qui. Ibra è un leader. Cerca di aiutarti, ti dà consigli. Anche Kjaer, ma Zlatan ti spinge a essere la versione migliore di te stesso, questo è bello. Ma a dire la verità tutti mi aiutano, è incredibile come siamo uniti, siamo una famiglia. Ho giocato in Premier League e nella Liga, la Serie A è molto difficile. Domina la tattica in alcune partita, l’intensità per altre. Io mi trovo bene dietro a un attaccante e farlo nel Milan mi agevola perché centrocampisti e difensori giocano tra le linee e ricevo molti palloni, quindi è fantastico essere in questa squadra perché posso fare il mio gioco. Il più grande insegnamento che mi ha dato Pioli è il pressing. Mi aiuta sulla difesa, mi dice di pressare di più. Momento migliore? Il derby con l’Inter, quando li abbiamo battuti in casa”.

FOTO: Twitter Milan