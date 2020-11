Brahim Diaz: “Abbiamo regalato i primi due gol, serve più concentrazione”

Ai microfoni di Sky Brahim Diaz ha parlato dopo la debacle casalinga (0-3) del suo Milan contro il Lille:

“Credo che non abbiamo giocato una buona partita, abbiamo regalato i primi due gol, dobbiamo migliorare ed essere più concentrati nelle prossime partite.

Non è facile mandare giù il risultato di stasera dopo tante belle prestazioni, dobbiamo ritornare subito su quella strada.

Dove preferisco giocare? Già l’ho detto altre volte, non ho un ruolo preferito ma mi adatto a giocare dove me lo chiede il mister”.