Brahim Diaz: “Abbiamo imparato tanto con Pioli, ma cresceremo ancora”

Brahim Diaz ha rilasciato una lunga intervista a Milan Tv dopo l’ufficialità del ritorno in rossonero, ecco alcune delle sue dichiarazioni: “L’unione del gruppo è tutto merito di mister Pioli così come tutto ciò che abbiamo ottenuto: ha costruito un gruppo molto buono con giocatori di esperienza e giocatori giovani che vogliono crescere insieme. Grazie a lui abbiamo imparato tanto, ci ha insegnato molte cose e lo scorso anno sotto la sua guida abbiamo avuto un cammino piuttosto stabile e una stagione positiva. Ora serve crescere ulteriormente seguendo il mister per fare un’altra grande stagione”.