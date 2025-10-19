Braglia si dimette dal Perugia: “E’ la decisione giusta, non si può continuare a perdere”

19/10/2025 | 20:48:38

Piero Braglia ha rassegnato le dimissioni dal Perugia, come annunciato in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta contro il Pineto per 3-0: “Presento le dimissioni percché è la giusta cosa da fare, cosi non si può andare avanti. Mi sembra giusto perché dopo tutte queste partite e non si può continuare a perdere: lo faccio anche per i ragazzi, per la città e per i tifosi. Non è uno scappare, lo faccio anche per aiutarli: oggi per la prima volta ho sentito una cosa dai giocatori che farà piacere ai tifosi”.

FOTO: Sito Perugia