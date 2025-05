Bradley dopo il rinnovo: “Sono molto orgoglioso. Ora testa bassa e lavorare sodo”

17/05/2025 | 17:45:42

“Firmare un altro contratto mi rende molto orgoglioso e felice di vedere quali saranno i prossimi passi nel nostro percorso insieme. Devi solo tenere la testa bassa e continuare a lavorare sodo”. Così Conor Bradley dopo aver prolungato il suo contratto con i Reds: “Questi ultimi due anni sono stati un periodo fantastico con la prima squadra. Soprattutto da quando sono tornato dal prestito e ho fatto così bene l’anno scorso, e sto continuando anche quest’anno. È stato davvero bello. Quindi, speriamo di continuare così e creare ancora più ricordi”.

Sul futuro: “Giocare ancora più partite, ma anche vincere altri trofei. Penso che il vero scopo del calcio sia ovviamente vincere trofei e avere successo. Quindi, più ne vinciamo, meglio sarà per me e per tutta la squadra. Speriamo che, continuando così, arrivino dei grandi anni qui al club”.

Foto: Instagram Liverpool