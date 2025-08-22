Bradaric: “Posso crescere ancora. Non sarà facile dopo i tanti cambi al Verona”

22/08/2025 | 21:20:42

Dagomaj Bradaric si è presentato da giocatore del Verona in conferenza stampa: “Non è facile quando cambi tanti giocatori. Abbiamo tanti giovani, ma ci sono anche diversi elementi di esperienza, e penso che possiamo fare bene insieme. Dobbiamo iniziare bene perché è la cosa più importante. Quando si inizia bene poi viene tutto più facile. Adesso andiamo a Udine dove dobbiamo fare il risultato, poi vedremo cosa succederà. Parlo tanto con il mister, con cui lavoriamo tanto. Non penso di essere così male in difesa, ma credo di essere un giocatore che può crescere ancora”.

FOTO: sito Verona