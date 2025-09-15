Bradaric: “Grande partita, purtroppo bisogna fare gol. Gagliardini? Mi dispiace, gli sono vicino”

15/09/2025 | 21:14:55

Domagoj Bradarić, giocatore del Verona, ha parlato a Dazn dopo lo 0-0 contro la Cremonese.

Queste le sue parole: “Nel primo tempo dovevamo fare gol, poi non siamo stati bravi davanti a porta, ma abbiamo fatto una partita vera. Abbiamo provato più e più volte davanti alla porta a fare gol. Questo campionato italiano sta conoscendo il mio talento, le mie qualità.”

Avete tenuto duro anche dopo l’infortunio di Gagliardini. Il mister era scosso, lui è uscito in lacrime. Hai qualcosa da dirgli?

“Mi dispiace per lui, è arrivato subito, è entrato in campo con il cuore. Spero che torni presto.”

Foto: X Verona