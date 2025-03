Bradaric: “C’era un rigore netto su di me. Il VAR a cosa serve?”

Domagoj Bradaric, esterno dell’Hellas Verona, ha parlato a Dazn dopo il ko interno contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto bene in difesa, ci sono state delle occasioni per fare gol. Nel secondo tempo è stato più difficile”.

Il rigore c’era? “Per me era rigore netto, c’è un contatto sulla mia gamba destra. C’è il VAR, la decisione spetta gli arbitri”.

Siete più squadra? “Abbiamo cambiato testa, adesso siamo più squadra anche durante la settimana. Facciamo di tutto per alzare il livello in difesa, col mister e le persone che lavorano qua. Dobbiamo fare di tutto per salvarci”.

Foto: sito Verona