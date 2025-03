Braccio di Dumfries in Napoli-Inter, Tonolini a Open VAR: “Non è punibile, non aumenta il volume”

Un episodio che ha fatto discutere in Napoli-Inter è stato un calcio di rigore richiesto dai campani nel primo tempo, per un tocco di mano di Dumfries.

A Open VAR, format di Dazn, Mauro Tonolini, componente della CAN di A e B spiega: “Stacca il braccio e non aumenta il volume del corpo. Corretta la lettura di Doveri in campo e suffragata dalla sala VAR. Non aumenta il volume in nessun caso”.

Foto: sito Inter