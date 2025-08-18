L’Alaves su Boyé, è lui il prescelto per l’attacco

18/08/2025 | 12:35:59

Lucas Boyé è un obiettivo concreto dell’Alaves. La società sta trattando con il Granada l’acquisto del giocatore classe ’96 che, stando a quanto riferito da MARCA, sarebbe il profilo scelto dalla direzione sportiva del club di Vitoria per rafforzare l’attacco. L’operazione potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. L’obbligo da parte del Granada di effettuare alcune cessioni per poter registrare altri giocatori potrebbe favorire la buona riuscita della trattativa.

Foto: Instagram Boyé