Bowie: “Il direttore mi ha detto di portare il mio spirito e la mia energia alla squadra. Aquilani? Ha ottime idee”

16/09/2026 | 21:59:18

L’attaccante del Sassuolo, Kieron Bowie, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“L’arrivo al Sassuolo? Ho parlato col direttore che mi ha detto di portare il mio spirito e la mia energia alla squadra. Sono caratteristiche importanti, soprattutto in Scozia. Tutti mi hanno fatto sentire importante, mi hanno accolto bene e cerco di fare la mia parte in campo. Aquilani? Ha ottime idee, cerchiamo di giocare col possesso palla. Il mister mi ha detto che avrò tempo per adattarmi, sono davvero felice di come stanno andando le cose, spero di riuscire a segnare tanti gol. Le mie caratteristiche? La cosa principale per me è essere affamato, lottare e mostrare carattere. Ovviamente vuoi segnare più gol possibile, ma quello è soltanto un aspetto della partita”.

Foto: Facebook Sassuolo