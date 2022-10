Boving riacciuffa per due volte una Lazio in dieci uomini: 2-2 contro lo Sturm Graz. A segno Immobile e Pedro

Termina 2-2 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sturm Graz. Nel primo tempo succede tutto negli ultimi minuti: prima, i biancocelesti sbloccano la sfida al 45′ con Ciro Immobile che dal dischetto trova la prima rete stagionale in Europa League. Poi, due minuti dopo, gli uomini di Maurizio Sarri rimangono in dieci uomini a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Manuel Lazzari. Episodio che complicherà, inevitabilmente, il secondo tempo alla Lazio. Infatti, al 56′, arriva il pareggio dello Sturm Graz con il neo-entrato Boving che scatta sulla trequarti, arriva al limite dell’area e incrocia il destro, trovando l’angolino sinistro. Ma la Lazio non molla e al 71′ torna in vantaggio, proprio nel momento migliore dello Sturm Graz, mostrando tutta la sua qualità: scambio nello stretto tra Pedro e Felipe Anderson, tiro dello spagnolo non irresistibile ma Siebenhandl si fa sorprendere. Ma gli austriaci rispondono ancora al vantaggio della Lazio con Boving, autentico protagonista della seconda frazione di gioco all’Olimpico. Equilibrio totale nel gruppo F: Lazio, Sturm Graz, Feyenoord e Midtjylland a cinque punti.

Foto: Lazio Instagram