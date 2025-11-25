Bove: “Voglio tornare a giocare, non mi interessa dove, come e perché”. Sulla Roma prima…

A quasi un anno dal malore, Edoardo Bove, centrocampista ex Fiorentina e Roma, che lo scorso 1 dicembre ebbe il malore in campo tra Fiorentina e Inter, ha toccato con mano il tema dell’impossibilità di tornare a giocare in Serie A al momento. Al contrario di quanto permesso in altre leghe europee.

Queste le sue parole a Radio2: “La Roma prima in classifica? Stanno facendo un bellissimo percorso, ma c’è ancora tanto da giocare, è ancora presto per parlare di scudetto”.

Tornare a giocare: “In Italia c’è un tipo di regolamento che in altri campionati non è lo stesso ed è permesso giocare con il defibrillatore, il mio amico che mi accompagna dal 12 dicembre dell’anno scorso. Io sono tranquillo perché per me l’importante è tornare a giocare al di là di dove, quando, come e perché. In questo anno ho avuto la possibilità di vedere il calcio da fuori, di distaccarmi da una parte di me che era sempre presente perché ero abituato a una calendarizzazione della mia vita: vivere la settimana in base alla partita. Ho avuto la possibilità di rivedere delle mie priorità. Adesso sono contento perché mi sto allenando e posso mettere di nuovo il calcio al centro della mia vita e quello è il mio obiettivo. Lo sport per me è motivo di salute”.

