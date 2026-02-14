Il ritorno di Bove dopo oltre un anno: entra in campo con il Watford all’86’

14/02/2026 | 18:11:58

Finalmente il ritorno in campo vero e proprio per Edoardo Bove è realtà. A distanza di oltre un anno dal malore accusato nel match contro l’Inter (1 dicembre 2024), il centrocampista è tornato a gustare il sapore di una partita di calcio. Oggi, 14 febbraio, è andato in panchina per il match di Serie B inglese (Championship) tra il suo Watford e il Preston North End e al minuto 86 ha fatto il suo ingresso in campo. Una manciata di minuti per l’ex centrocampista di Roma e Fiorentina, che però valgono molto di più per Edoardo.

foto x watford