Bove sui social: “Questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita”

06/05/2026 | 16:18:18

Edoardo Bove, ex Fiorentina e Roma, reduce dal malore in campo un anno e mezzo fa, ha postato sui social un messaggio per ripercorrere la sua stagione, essendo stato ingaggiato dal Watford e avendo trovato anche un gol.

Queste le sue parole sui social: “Dopo più di un anno lontano dal campo, questi 4 mesi hanno significato tanto. Sono contento di aver ricominciato e di aver rimesso il calcio al centro della mia vita. Ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile. Allo stesso tempo, non nascondo che speravo fosse più facile ritrovare spazio, ritmo e sensazioni. Il calcio però è anche questo: non basta voler tornare, bisogna riconquistarsi tutto giorno dopo giorno”.

Foto: Instagram personale